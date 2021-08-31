В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 1 тысяча 985 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 914 пациентов, в больницах — 1 тысяча 71. В том числе 102 человека — в крайне тяжелом состоянии, 287 — в тяжелом. Состояние 679 больных (или 63,3 процента) оценивают как средней тяжести, только три пациента в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 360 человек, из них в Бишкеке — 111, Оше — 6, Чуйской области — 72, Ошской — 14, Таласской — 12, Нарынской — 26, Иссык-Кульской — 64, Джалал-Абадской — 28, Баткенской — 27.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 169 тысяч 777 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.