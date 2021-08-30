Мэрия Бишкека подготовила для горожан праздничную программу

В честь 30-летия независимости страны во всех районах Бишкека будут проходить праздничные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

31 августа

с 11.00 до 13.00 на площади Победы состоится фестиваль плова, конкурс рисунков на асфальте, брейк-данс-баттл, будут организованы спортивные игры;

в 13.00 в парке Победы имени Даира Асанова будет концерт ЦДТ «Шайыр-Балалык» и звезд кыргызской эстрады. Там же пройдут ярмарка национальных блюд «Дасторкон», мастер-классы по изготовлению украшений и национальных изделий, конкурс рисунков «Моя Родина — Кыргызстан»;

в 15.00 в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова пройдет концерт, а рядом с ней установят шесть юрт, оформленных в национальном стиле;

10.00-19.00 около памятника Уркуе Салиевой будет проходить ярмарка ремесленников «Оймо».

Во всех районах столицы будут установлены юрты с угощениями для горожан, выставки национальных костюмов, рукоделия, рисунков, национальных блюд.

Куда еще можно будет сходить 31 августа, смотрите в нашей «Афише».