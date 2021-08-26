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Общество

В Бишкеке построили дополнительный корпус компьютерной гимназии за $1 миллион

Дополнительный корпус компьютерной гимназии № 5 Бишкека готов на 96 процентов. Об этом сообщили в Госстрое.

Строить здание начали в январе 2020 года при поддержке Саудовской Аравии. Сметная стоимость — $1 миллион 28 тысяч 600. Из них освоено $646 тысяч 187.

Возведены учебный корпус, спортивный зал с галереей, столовая и актовый зал. Подрядная организации завершает пусконаладочные работы и благоустройство территории.

Ранее читатель 24.kg сообщал, что администрация школы № 5 в Бишкеке задолжала 600 тысяч за ремонт фасада. По его словам, недавно его отец, который проводил работы в школе, скончался. А представители среднего образовательного учреждения до сих пор не перечислили деньги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205237/
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