В Бишкеке построили дополнительный корпус компьютерной гимназии за $1 миллион

Дополнительный корпус компьютерной гимназии № 5 Бишкека готов на 96 процентов. Об этом сообщили в Госстрое.

Строить здание начали в январе 2020 года при поддержке Саудовской Аравии. Сметная стоимость — $1 миллион 28 тысяч 600. Из них освоено $646 тысяч 187.

Возведены учебный корпус, спортивный зал с галереей, столовая и актовый зал. Подрядная организации завершает пусконаладочные работы и благоустройство территории.

Ранее читатель 24.kg сообщал, что администрация школы № 5 в Бишкеке задолжала 600 тысяч за ремонт фасада. По его словам, недавно его отец, который проводил работы в школе, скончался. А представители среднего образовательного учреждения до сих пор не перечислили деньги.