В Москве пройдет конкурс красоты для мигранток. Кыргызстанки могут подать заявки

В Москве открыт прием заявок на участие в конкурсе красоты для мигранток. Об этом сообщили в Федерации мигрантов России.

По ее данным, этот конкурс — уникальная возможность проявить себя и публично представить свою страну. Цель проекта заключается в том, чтобы познакомить зрителей с многонациональным разнообразием представительниц прекрасного пола, проживающих в РФ. Финалисток наградят ценными призами и подарками.

Конкурс будет состоять из четырех отборочных этапов, а 9 октября пройдет финальная церемония награждения. Билеты и проживание участниц из других регионов оплатят организаторы.

Подать заявку и узнать другие подробности можно на сайте мероприятия.