Мэрия Бишкека обещает восстановить раскуроченный асфальт в 8-м микрорайоне

Мэрия Бишкека обещает восстановить раскуроченный асфальт после сноса объекта в 8-м микрорайоне. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напротив здания таможни проводили демонтаж сотрудники «Тазалыка». После сноса они все вывезли, но след от бетона и небольшие куски асфальта остались.

Муниципальная администрация направит письмо-предложение в МП «Бишкекасфальтсервис» о внесении данного участка в титульный список на 2022 год, чтобы предприятие заасфальтировало место, где произвели демонтаж объекта.

Ранее читатель 24.kg сообщил, что в столице после сноса незаконного объекта оставили раскуроченный асфальт.