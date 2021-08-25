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Общество

Мэрия Бишкека обещает восстановить раскуроченный асфальт в 8-м микрорайоне

Мэрия Бишкека обещает восстановить раскуроченный асфальт после сноса объекта в 8-м микрорайоне. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напротив здания таможни проводили демонтаж сотрудники «Тазалыка». После сноса они все вывезли, но след от бетона и небольшие куски асфальта остались.

Муниципальная администрация направит письмо-предложение в МП «Бишкекасфальтсервис» о внесении данного участка в титульный список на 2022 год, чтобы предприятие заасфальтировало место, где произвели демонтаж объекта.

Ранее читатель 24.kg сообщил, что в столице после сноса незаконного объекта оставили раскуроченный асфальт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205103/
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