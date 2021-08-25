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Общество

Кукольный мастер «оживила» Нургазы из повести Чингиза Айтматова «Белый пароход»

Кукольный мастер из Кыргызстана Наталья Копытова, известная реалистичностью своих работ, «оживила» семилетнего Нургазы — главного героя повести Чингиза Айтматова «Белых пароход». Фотографии композиции «В ожидании» она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Долго воплощалась в жизнь моя задумка. Сначала билась над эскизом, затем ждала вдохновения, потом медленно собирала все в кучу. И вот результат», — написала она.

Редакции 24.kg автор рассказала, что на создание работы у нее ушло четыре месяца. Высота куклы 28 сантиметров, она сделана в смешанной технике. Композицию можно будет в скором времени увидеть в галерее «Дубовый парк» в Бишкеке.

Отметим, повесть «Белый пароход» впервые была опубликована в 1970 году в журнале «Новый мир». В этом же году она вышла в однотомнике Чингиза Айтматова «Повести и рассказы», вышедшем в издательстве «Молодая гвардия» под названием «После сказки». В 2013 году была включена в список «100 книг для школьников», рекомендованный Министерством образования и науки России.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205094/
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Кукольный мастер «оживила» Нургазы из повести Чингиза Айтматова «Белый пароход»