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Общество

В Кыргызстане запустят 13 медиапроектов: от экологии до сексуального образования

Проект MediaJasa, посвященный развитию новых медиа в Кыргызстане, при финансовой поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан» провел двухдневный BoostCamp (учебный лагерь) для участников конкурса по созданию информационных проектов, развивающих общество и культуру. Об этом сообщает пресс-служба организации. 

За два дня интенсивного тренинга 30 команд прошли экспресс-лекции, воркшопы, панельные сессии и представили презентации собственных проектов перед отборочной комиссией.

Журналисты и креаторы научились делать видео популярным, писать интересные истории, находить темы для журналистских расследований, обсудили иллюстрации для взрослых и ошибки на пути видеокреатора. После интенсивных воркшопов и работы в группах прошел питчинг (презентация проектов), в котором каждый участник защищал свой проект.

По мнению директора медиапрограммы Фонда «Сорос-Кыргызстан» Тынымгуль Эшиевой, инициатива MediaJasa — возможность увидеть потенциал новых медиа и через подготовку разного и полезного контента давать аудитории понимание процессов, происходящих вокруг, развивать дискурс на разные социальные темы, помогать решать проблемы и информировать о том, что происходит. 

Как отмечает Саида Нуралиева, руководящая проектом MediaJasa, что помнит все проекты, которые подавались на BoostCamp и болела всей душой за каждого и каждую. «Я видела, как они трансформировались, это сумасшедшая синергия на грани волшебства. Такие проекты должны быть, они меняют этот мир и делают его лучше через медиа и искусство», — говорит она.

По завершении BoostCamp отборочная комиссия работала над принятием решения и в результате определила 13 победителей конкурса, которые получат финансовую и менторскую поддержку.

Победители будут реализовывать свои проекты с августа по ноябрь. Среди представленных тем, которые волнуют финалистов, есть такие, как права женщин, сексуальное образование молодежи, проблемы экологии, знание гражданских прав. А в октябре все встретятся на фестивале вместе с блогерами и инфлюенсерами, чтобы поделиться итогами проектов.

По словам участника Тимура Местоева, это был большой толчок для него. 

Победители конкурса MediaJasa:

  • Акылай Татенова: о дестигматизации ментальных расстройств;
  • Улук Батыргалиев: о сексуальном образовании;
  • Эрмек Исмаилов: о COVID-19;
  • Айкокуль Ибраева: о гигиене;
  • Гулжан Турдубаева: о матерях одиночках;
  • Мар Амандыков: об экологии — экологические комиксы;
  • Гулиза Урустамбек кызы: о необычных профессиях в Кыргызстане;
  • Сергей Каргин: о похищении человека;
  • Бердибек Алаков: о жизни в городе;
  • Эльвира Тилек кызы: о феминизме;
  • Мыскал Майрамбек кызы: о детском театре;
  • Айбек Аскарбеков: о правах человека;
  • Исмаил Карыпов: об экологии.

MediaJasa поддерживает мультимедийные проекты и инициативы, направленные на создание дискурса по вопросам гражданских ценностей и свобод. Например: феминизм, равенство, гражданский активизм, политическая грамотность, здоровый образ жизни, экоактивизм, лайфстайлинг и многое другое.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204912/
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