В Оше к 30-летию Дня независимости страны пройдет ряд мероприятий. Программа

В мэрии Оша рассказали о праздничных мероприятиях, которые пройдут в городе к 30-летию Дня независимости Кыргызстана.
Городские власти организуют масштабную выставку ремесленников, театрализованные представления и гала-концерт.
В программе:
- выставка продукции ремесленников и народных умельцев: элементы национальной кухни, каждую юрту посетит специальная комиссия, победителей наградят дипломами и памятными подарками;
- фестиваль дружбы;
- на центральной площади города для жителей и гостей подготовят театрализованное представление, посвященное жизни известных деятелей — Алымбека датка, Курманджан датки, Жусупа Абдрахманова, Касыма Тыныстанова, Исхака Раззакова; состоится концерт с участием Саламат Садыковой, Керима Турапова, Венеры Назаралиевой, Айпери Кулбаевой, творческих групп и коллективов;
- на центральной площади также для всех желающих проведут спортивные состязания по борьбе курош, перетягиванию каната (аркан тартыш), поднятию гири, армрестлингу (кол курош), а также в парках имени Сатылганова и Навои — состязания по настольным играм тогуз коргоол, ордо и шахматам;
- в 20.00 на площади Оша состоится большой гала-концерт.