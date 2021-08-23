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Общество

В Оше к 30-летию Дня независимости страны пройдет ряд мероприятий. Программа

В мэрии Оша рассказали о праздничных мероприятиях, которые пройдут в городе к 30-летию Дня независимости Кыргызстана.

Городские власти организуют масштабную выставку ремесленников, театрализованные представления и гала-концерт.

В программе:

  • выставка продукции ремесленников и народных умельцев: элементы национальной кухни, каждую юрту посетит специальная комиссия, победителей наградят дипломами и памятными подарками;
  • фестиваль дружбы;
  • на центральной площади города для жителей и гостей подготовят театрализованное представление, посвященное жизни известных деятелей — Алымбека датка, Курманджан датки, Жусупа Абдрахманова, Касыма Тыныстанова, Исхака Раззакова; состоится концерт с участием Саламат Садыковой, Керима Турапова, Венеры Назаралиевой, Айпери Кулбаевой, творческих групп и коллективов;
  • на центральной площади также для всех желающих проведут спортивные состязания по борьбе курош, перетягиванию каната (аркан тартыш), поднятию гири, армрестлингу (кол курош), а также в парках имени Сатылганова и Навои — состязания по настольным играм тогуз коргоол, ордо и шахматам;
  • в 20.00 на площади Оша состоится большой гала-концерт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204778/
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