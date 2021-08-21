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Общество

В центрах обслуживания населения теперь можно оплачивать налоги

В центрах обслуживания населения теперь можно оплачивать налоги. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

По ее данным, это сделали для удобства горожан и разгрузки территориальных налоговых управлений, банков и почтовых отделений.

Горожане могут оплатить налоги в ЦОН № 1, 2, 3, 4, 3/2 и мини-центрах обслуживания населения, расположенных в торговом центре «Азия Молл» и гипермаркете «Глобус» рядом с ТЭЦ.

Налог на транспортное средство нужно оплатить до 1 сентября, а до 2 сентября — земельный налог и налог на квартиры, дома.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204687/
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В центрах обслуживания населения теперь можно оплачивать налоги