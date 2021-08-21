В Кыргызстане более 1 миллиона детей подвержены рискам климатических бедствий

В рейтинге по уязвимости детей к климатическим и экологическим рискам Кыргызстан занял 94-е место среди 163 стран. Об этом сообщили в ЮНИСЕФ.

По данным организации, дети и молодежь, проживающие в КР, наиболее подвержены риску воздействия последствий изменения климата, которые представляют угрозу для их здоровья, образования и защиты.

Отмечается, что рейтинг составлен в сотрудничестве с Fridays for Future («Пятницы ради будущего»).

Кыргызстан входит в число изученных стран. Отчет выявил, что дети в КР подвержены высокому риску загрязнения воздуха и нехватки воды.

«Кыргызстан — одна из наиболее уязвимых к изменению климата стран в Центральной Азии. Почти вся страна предрасположена к частым землетрясениям, лавинам, наводнениям, селям и оползням, в результате чего более 1 миллиона детей подвержены потенциальным рискам климатических бедствий, которые еще больше могут ухудшить их благополучие и их доступ к энергетическим, природным и водным ресурсам», — говорит заместитель представителя ЮНИСЕФ в Кыргызстане Юлия Олейник.

Она отметила, что в связи с ухудшением загрязнения воздуха в Бишкеке ежегодно увеличивается количество случаев детской астмы и заболеваемости респираторными болезнями, от которых страдают более 300 тысяч детей.

«Поэтому от лиц, принимающих решения, сегодня требуются политическая воля и безотлагательные смелые действия для защиты благополучия детей сегодня и в будущем», — заключила Юлия Олейник.