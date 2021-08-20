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Общество

Бишкекскую школу искусств № 7 переведут в более просторное помещение

Мэрия Бишкека рассмотрит возможность перевода детской школы искусств № 7 в другое просторное помещение. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Управлению муниципального имущества поручили рассмотреть возможность предоставления более просторного помещения для учреждения. Желающих учиться в школе искусств все больше, но в связи с недостаточным количеством классов возможности школы ограничены.

Из-за нехватки классов дети вынуждены заниматься в подвальных помещениях. Учитывая многочисленные просьбы и пожелания родителей, управление культуры обратилось с предложением о выделении другого помещения для школы.

Детская школа искусств № 7 — единственная школа искусств в микрорайонах Октябрьского района. Там обучаются более 350 детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204637/
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