18:25
USD 84.60
EUR 99.15
RUB 1.15
Общество

Мигрантов в России предлагают обязать платить налог за денежные переводы домой

Мигрантов в РФ предлагают обязать платить налог за денежные переводы на родину. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что из РФ ежегодно утекают сотни миллиардов рублей, которые могли бы заработать граждане страны.

Он сказал, что фракция в VIII созыве Госдумы подготовит законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, которые введут сборы на переводы за рубеж, и напомнил, что практически 90 процентов таких переводов направляются в страны СНГ.

«В итоге из России беспрепятственно утекают сотни миллиардов рублей, которые могли бы заработать наши соотечественники и потратить их внутри государства», — говорит Сергей Миронов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204495/
просмотров: 396
Версия для печати
Материалы по теме
В ГНС считают преждевременной информацию по доступу к банковской тайне
Осталось только две недели на уплату налога на авто, жилье и землю
В Москве задержаны десятки кыргызстанцев. Их не кормят и не пускают в туалет
Жители Красноярска подделывали справки для мигрантов из Кыргызстана. Их осудили
В Москве задержали кыргызстанцев, устроивших бои в центре города
Еще одну кыргызстанку, бросившую новорожденного в Москве на скамейке, задержали
Во Владивостоке на стройке погиб кыргызстанец
Налоги придется платить: всех торгующих в интернете будут контролировать
За полгода мигранты перевели в Кыргызстан $1,2 миллиарда
Массовые драки. Мигрантов предлагают пожизненно высылать из России
Популярные новости
Перенос учебного года. А&nbsp;вы&nbsp;согласны? Опрос Перенос учебного года. А вы согласны? Опрос
Турсун Айтбаева поменяла престижную работу в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;жизнь в&nbsp;Люксембурге Турсун Айтбаева поменяла престижную работу в Кыргызстане на жизнь в Люксембурге
Неделя-24. Школьникам отменили 1&nbsp;сентября, и&nbsp;Бишкек вновь потерял&nbsp;и.&nbsp;о. мэра Неделя-24. Школьникам отменили 1 сентября, и Бишкек вновь потерял и. о. мэра
Подписан меморандум. В&nbsp;Бишкек до&nbsp;конца ноября прибудет первая партия автобусов Подписан меморандум. В Бишкек до конца ноября прибудет первая партия автобусов
Бизнес
Обновился состав топ-менеджеров ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Обновился состав топ-менеджеров ОАО «Кыргызтелеком»
Баткен может принять финал Кубка Кыргызской Республики Баткен может принять финал Кубка Кыргызской Республики
В&nbsp;путешествие по&nbsp;Кыргызстану отправляйся с&nbsp;О! &mdash;&nbsp;это крупнейшая 4G&nbsp;LTE-сеть В путешествие по Кыргызстану отправляйся с О! — это крупнейшая 4G LTE-сеть
Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1» Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1»
19 августа, четверг
18:14
Фальшивые ПЦР-справки продавал кыргызстанцам гражданин РУз. Его задержали Фальшивые ПЦР-справки продавал кыргызстанцам гражданин...
18:12
Улукбек Марипов: Страны ЕАЭС только общими усилиями могут преодолеть кризис
18:07
Россия предлагает создать новую программу сотрудничества с Кыргызстаном
18:03
Городские власти бессильны. Как мэрия Бишкека избавляется от незаконных парковок
17:51
Обновился состав топ-менеджеров ОАО «Кыргызтелеком»