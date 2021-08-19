Мигрантов в России предлагают обязать платить налог за денежные переводы домой

Мигрантов в РФ предлагают обязать платить налог за денежные переводы на родину. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что из РФ ежегодно утекают сотни миллиардов рублей, которые могли бы заработать граждане страны.

Он сказал, что фракция в VIII созыве Госдумы подготовит законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, которые введут сборы на переводы за рубеж, и напомнил, что практически 90 процентов таких переводов направляются в страны СНГ.

«В итоге из России беспрепятственно утекают сотни миллиардов рублей, которые могли бы заработать наши соотечественники и потратить их внутри государства», — говорит Сергей Миронов.