В Бишкеке в жилом массиве «Ак-Ордо» построят новую школу и детсад. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, трехэтажную школу планируют построить на пересечении улиц Тагай-Бий и Садыр-Аке.

Проектная мощность рассчитана на 750 ученических мест в одну смену, 23 ученических класса на 30-32 ученика. В школе будут учебный корпус, спортивный, актовый, читальный, справочно-информационный залы, драматический кружок, кабинет хореографии, кино- и фотостудия, подсобные помещения и столовая, также предусмотрены пандусы.

Детский сад будет двухэтажным и сможет принять 280 маленьких бишкекчан. В садике разместят игровые комнаты, буфет, кухню, спальные, технические помещения, приемные, медицинский кабинет, музыкально-гимнастический зал.