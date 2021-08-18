У Чемпиона появился конкурент. В мэры Токмака выдвинулся еще один кандидат

За кресло мэра в Токмаке будут бороться два кандидата. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

По его данным, сегодня в 18.00 завершился прием документов на регистрацию кандидатов на должность мэра Бишкека, Оша и Токмака. Единственными кандидатами на должность мэров Бишкека и Оша стали Айбек Джунушалиев и Алмаз Мамбетов соответственно.

А за кресло мэра в Токмаке будут бороться два кандидата. Первым стал депутат Жогорку Кенеша Урмат Самаев по прозвищу Чемпион, которого выдвинула коалиция большинства, состоящая из партий «Бирге-Вместе», «Патриот Ынтымагы» и «Эл Биримдиги».

Незадолго до завершения регистрации кандидатов коалиция меньшинства («Эмгек» и «Асыл Мурас Жаштары») выдвинула кандидатуру Азата Кубатбек уулу. На выборах в горкенеш в апреле 2021 года он шел вторым в списке партии «Эмгек», первым был Данияр Амангельдиев, которого недавно назначили замминистра экономики и финансов.

По данным Минюста, Азат Кубатбек уулу возглавляет общественную организацию «Токмок жаштар ордосу». Он работал в УМС мэрии Токмака.