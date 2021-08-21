Армейская дисциплина и мировая известность. Ансамблю «Шаттык» 28 лет

Народный ансамбль «Шаттык» — почти ровесник независимого Кыргызстана, он образовался 28 лет назад. За эти годы участники коллектива не раз покоряли сердца зрителей своим мастерством, талантом, потрясающими постановками. Ни одно важное событие в культурной жизни страны не проходит без участия танцоров ансамбля. Он стал своеобразным брендом КР, который известен уже далеко за пределами республики.

Более 400 воспитанников отличают такие качества, как целеустремленность, трудолюбие, дисциплина и преданность выбранной профессии. Во время подготовки к важному концерту или выступлению репетировать приходится вдвойне больше. Помимо тренировок и репетиций, коллектив участвует в обсуждении новой постановки с балетмейстером и хореографом.

Репетиции для сторонних наблюдателей — это необычное зрелище, восторг и положительные эмоции. Для самих артистов — неотъемлемая часть жизни, тяжелейший труд и проявление силы воли.

Несмотря на 28-летний возраст, ансамбль продолжает оставаться молодым, творческим, сильным и популярным. Все его участники гордятся своим прошлым и уверенно смотрят в будущее, ведь интересных идей, творческого вдохновения у них хоть отбавляй.

Подробнее о танцевальном коллективе, репетициях и становлении — в видеосюжете 24.kg.