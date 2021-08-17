23:20
USD 84.74
EUR 99.87
RUB 1.15
Общество

Счастья молодым! Попавший под поезд и потерявший обе ноги житель Кемина женился

Житель Кемина 25-летний Тилек Жумабеков, 31 декабря лишившийся ног в результате трагедии на железнодорожном перегоне «Быстровка», недавно женился. Об этом 24.kg сообщила его сестра Диляра Джакыпжанова.

«Избранницу зовут Фарида. Очень хорошая девушка. Мы безумно ей благодарны. После того как Тилек лишился ног, он замкнулся в себе. Был очень подавленным. А потом в его жизни появилась она. Поначалу они общались в интернете, позже Фарида приехала к нам домой с тортом — знакомиться официально. Она дала ему стимул жить дальше. Четыре дня назад пара поженилась», — рассказала она.

24.kg
Фото 24.kg. Фарида и Тилек Жумабековы

По словам сестры Тилека, парень сегодня практически полностью оправился от травмы. Недавно он ездил в Бишкек, чтобы снять мерки для будущих протезов ног.

«У Фариды свой салон красоты. Тилек пока что сидит дома без работы. Но с сентября он начнет учиться у местного мастера делать камчи, будет помогать ему и зарабатывать на жизнь», — сказала она.

Читайте по теме
Для получения паспорта чиновники заставляют парня без ног прийти в суд

В конце беседы женщина поблагодарила всех, кто принял участие в судьбе Тилека, — тех, кто помогал и собирал средства на его лечение.

Напомним, Тилек Жумабеков попал под поезд 31 декабря в 23.45 на 3873-м километре перегона «Джель-Арык — Быстровка» в Кеминском районе. Парню отрезало ноги. Первые сутки после происшествия он провел в территориальной больнице, после чего был срочно доставлен в Бишкек в реанимацию БНИЦТиО. Он из малообеспеченной семьи, старший из трех детей и единственный кормилец. Для сбора средств для Тилека волонтеры открыли счет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204209/
просмотров: 801
Версия для печати
Материалы по теме
Аскар Акаев приехал в Кемин. Как его встречали
В Кемине минувшей ночью полностью сгорела автозаправка Red Petroleum
Аскар Акаев намерен посетить малую родину в Кемине. После допросов
Гибель рабочих в колодце в селе Чарбак должна расследовать комиссия
В Баткенской области подросток сорвался со скалы
В милиции напомнили, что открытые окна могут стать причиной гибели детей
Опасно для жизни. Бишкекчанин просит убрать ограждение на улице Турусбекова
В Бишкеке спасатели помогли застрявшему в окне мужчине
В Бишкеке неизвестный получил серьезные травмы, упав с моста в отводной канал
В Кара-Куле рядовой случайно выстрелил в ефрейтора
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане вырастут пенсии. В&nbsp;Соцфонде рассказали на&nbsp;сколько С 1 октября в Кыргызстане вырастут пенсии. В Соцфонде рассказали на сколько
Перенос учебного года. А&nbsp;вы&nbsp;согласны? Опрос Перенос учебного года. А вы согласны? Опрос
Перенос учебного года. Неожиданный &laquo;сюрприз&raquo; от&nbsp;кабмина Перенос учебного года. Неожиданный «сюрприз» от кабмина
Турсун Айтбаева поменяла престижную работу в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;жизнь в&nbsp;Люксембурге Турсун Айтбаева поменяла престижную работу в Кыргызстане на жизнь в Люксембурге
Бизнес
В&nbsp;путешествие по&nbsp;Кыргызстану отправляйся с&nbsp;О! &mdash;&nbsp;это крупнейшая 4G&nbsp;LTE-сеть В путешествие по Кыргызстану отправляйся с О! — это крупнейшая 4G LTE-сеть
Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1» Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1»
Оплатите автоналог без комиссии и&nbsp;не&nbsp;выходя из&nbsp;дома через &laquo;О!Деньги&raquo; Оплатите автоналог без комиссии и не выходя из дома через «О!Деньги»
Пройдите вакцинацию и&nbsp;получите 10&nbsp;ГБ интернета от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Пройдите вакцинацию и получите 10 ГБ интернета от MegaCom в подарок
17 августа, вторник
23:08
Из-за ремонта дороги количество маршруток до Кара-Балты из Бишкека стало меньше Из-за ремонта дороги количество маршруток до Кара-Балты...
22:41
Мэрия Бишкека приглашает горожан на диалог, а самым активным обещает призы
22:20
Счастья молодым! Попавший под поезд и потерявший обе ноги житель Кемина женился
22:03
Выборы-2021. ЦИК призвала кыргызстанцев уточнить себя в списках избирателей
21:41
В селе Таш-Добо начали ямочный ремонт дороги и не закончили