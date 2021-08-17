Счастья молодым! Попавший под поезд и потерявший обе ноги житель Кемина женился

Житель Кемина 25-летний Тилек Жумабеков, 31 декабря лишившийся ног в результате трагедии на железнодорожном перегоне «Быстровка», недавно женился. Об этом 24.kg сообщила его сестра Диляра Джакыпжанова.

«Избранницу зовут Фарида. Очень хорошая девушка. Мы безумно ей благодарны. После того как Тилек лишился ног, он замкнулся в себе. Был очень подавленным. А потом в его жизни появилась она. Поначалу они общались в интернете, позже Фарида приехала к нам домой с тортом — знакомиться официально. Она дала ему стимул жить дальше. Четыре дня назад пара поженилась», — рассказала она.

Фото 24.kg. Фарида и Тилек Жумабековы

По словам сестры Тилека, парень сегодня практически полностью оправился от травмы. Недавно он ездил в Бишкек, чтобы снять мерки для будущих протезов ног.

«У Фариды свой салон красоты. Тилек пока что сидит дома без работы. Но с сентября он начнет учиться у местного мастера делать камчи, будет помогать ему и зарабатывать на жизнь», — сказала она.

Читайте по теме Для получения паспорта чиновники заставляют парня без ног прийти в суд

В конце беседы женщина поблагодарила всех, кто принял участие в судьбе Тилека, — тех, кто помогал и собирал средства на его лечение.

Напомним, Тилек Жумабеков попал под поезд 31 декабря в 23.45 на 3873-м километре перегона «Джель-Арык — Быстровка» в Кеминском районе. Парню отрезало ноги. Первые сутки после происшествия он провел в территориальной больнице, после чего был срочно доставлен в Бишкек в реанимацию БНИЦТиО. Он из малообеспеченной семьи, старший из трех детей и единственный кормилец. Для сбора средств для Тилека волонтеры открыли счет.