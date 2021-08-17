COVID-19 в мире. Заразились более 207,8 миллиона, умерли более 4,3 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 672 тысячи 551 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 207 миллионов 812 тысяч 825 человек. Больше всего зараженных в США (36 миллионов 885 тысяч 670), Индии (32 миллиона 225 тысяч 513), Бразилии (20 миллионов 378 тысяч 570), России (6 миллионов 531 тысяча 585), Франции (6 миллионов 476 тысяч 855), Великобритании (6 миллионов 325 тысяч 515), Турции (6 миллионов 96 тысяч 786), Аргентине (5 миллионов 88 тысяч 271), Колумбии (4 миллиона 870 тысяч 922), Испании (4 миллиона 693 тысячи 540), Италии (4 миллиона 719 тысяч 266), Иране (4 миллиона 467 тысяч 15) и Германии (3 миллиона 831 тысяча 827).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 370 тысяч 770. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 352 человек. В том числе в США всего скончались 622 тысячи 295 человек, Бразилии — 569 тысяч 492, Индии — 431 тысяча 642, Мексике — 248 тысяч 652, России — 168 тысяч 384, Великобритании — 131 тысяча 296 и Италии — 128 тысяч 456.

В Кыргызстане зарегистрировали 172 тысячи 668 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 760 тысяч 241, Узбекистане — 143 тысячи 918, Таджикистане — 16 тысяч 121.