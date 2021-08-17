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Общество

Кыргызстан возвращается в международную образовательную программу PISA

Кыргызстан возвращается в международную программу по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment). Об этом 24.kg сообщил глава Ассоциации издателей и книгораспространителей Олег Бондаренко.

Напомним, PISA — это тест, оценивающий функциональную грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике. Он проходит раз в три года с 2000-х. В тесте участвуют подростки в возрасте 15 лет. Их отбирают по возрасту, а не по учебе в том или ином классе, поскольку школьные системы в разных государствах различаются.

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Как отмечает Олег Бондаренко, исследование PISA является мониторинговым, оно позволяет выявить и сравнить изменения, происходящие в системах образования в разных странах, и оценить эффективность стратегических решений в области образования.

Мониторинг качества образования в школе PISA проводится по четырем основным направлениям: грамотность чтения, математическая грамотность, естественно-научная грамотность и компьютерная грамотность.

Согласно итогам исследования PISA — 2000-2015, лучшее среднее образование в государствах Восточной Азии: Китае, Корее, Сингапуре, Японии. В Европе в десятке лидеров Финляндия, Эстония, Швейцария, Польша и Нидерланды.

Кыргызстан принимал участие в оценке образовательных достижений 15-летних учащихся в 2006 и 2009 годах. Результаты оказались неутешительные: из 60 стран, принявших участие в тесте PISA, наши школьники заняли последнее место.

«В то время это вызвало обиду и непонимание руководства системы образования республики, прозвучали мнения, что тест неправильно организован. Как следствие, в дальнейшем Кыргызстан больше не участвовал в международных опросах. И вот стало известно, что Кыргызстан вновь будет участвовать в системе PISA», — сказал собеседник.

По его словам, однако это не действует простым росчерком пера, нужна большая подготовка всей образовательной системы страны. Непосредственно участие в программе готовят государственные органы. Требуется иметь соответствующим образом подготовленные кадры, выпущенную по определенным образовательным стандартам учебную и методическую литературу. То есть речь идет о системе подготовки.

«В этой системе важна и инициатива снизу, нужны умение и понимание поставленных целей и задач со стороны педагогов, школьных администраций, тех организаций, которые вовлекаются в образовательный процесс. Совместными усилиями, при правильной постановке вопроса мы сможем избежать тех ошибок, которые привели к плачевным для нас результатам 2006-2009 годов. Ожидается, что совместными усилиями всех организаций отечественной образовательной системы Кыргызстан вновь сможет принять участие в опросе PISA в 2024-м. Пока идет этап подготовки», — заметил Олег Бондаренко.

Он добавил, что некоторые организации в частном порядке уже выходят с инициативами по широкому обсуждению подходов к подготовке школьников.

В рамках подготовительного процесса впервые в республике будет проведен комплекс информационно-методических семинаров для преподавателей школ в режиме онлайн (ZOOM-конференции).

Его тема: «Ресурсы новых национальных УМК для подготовки учащихся к международной программе PISA».

Семинары проводятся в рамках подготовки к началу нового учебного года и проведения августовских методических совещаний учителей. Приглашаются все заинтересованные педагоги, участие бесплатное.

Пройдут семинары с 17 по 27 августа. Предметы: родиноведение, химия, геометрия, русский и английский языки и другие.

«Как научить учащихся решать поставленные задачи, как формировать компетентность — об этом будут говорить подготовленные спикеры из Кыргызстана и России (Москва). Чтобы принять участие в онлайн-семинарах, достаточно обратиться к издательству учебной литературы «Аркус» (Бишкек) — организатору серии мероприятий, ссылки размещены на сайте и в аккаунтах в соцсетях», — проинформировал Олег Бондаренко.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204142/
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