Ситуация в Афганистане. Талибы изымают оружие у гражданского населения в Кабуле

Талибы приступили к изъятию оружия у гражданского населения в Кабуле. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По сообщению агентства «Рейтер», представитель движения заявил, что люди больше не нуждаются в оружии для личной защиты.

«Мы понимаем, что люди хранили оружие для собственной безопасности. Теперь они могут чувствовать себя в безопасности. Мы здесь не для того, чтобы причинять вред невинным гражданским лицам», — заявил представитель «Талибана».

Тем временем международное сообщество призывает талибов обеспечить желающим выезд из Афганистана. Более 70 государств обратились к руководству Афганистана с призывом предоставить возможность покинуть страну всем желающим — как афганцам, так и иностранцам.

Радикальное движение «Талибан» после объявления о выводе американских войск весной 2021 года начало наступление на позиции афганской армии и к августу установило контроль над большей частью Афганистана. Накануне объявлено о полном контроле над всей территорией страны. Президент Ашраф Гани покинул свой пост.