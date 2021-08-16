COVID-19 в мире. Заразились более 207,1 миллиона, умерли более 4,3 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 767 тысяч 120 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 207 миллионов 140 тысяч 274 человека. Больше всего зараженных в США (36 миллионов 670 тысяч 140), Индии (32 миллиона 192 тысячи 576), Бразилии (20 миллионов 364 тысячи 99), России (6 миллионов 511 тысяч 431), Франции (6 миллионов 471 тысяча 262), Великобритании (6 миллионов 297 тысяч 157), Турции (6 миллионов 78 тысяч 623), Аргентине (5 миллионов 84 тысячи 635), Колумбии (4 миллиона 867 тысяч 761), Испании (4 миллиона 693 тысячи 540), Италии (4 миллиона 440 тысяч 669), Иране (4 миллиона 425 тысяч 821) и Германии (3 миллиона 828 тысяч 278).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 361 тысячи 418. За трое суток показатель вырос на 27 тысяч 240 человек. В том числе в США всего скончались 621 тысяча 605 человек, Бразилии — 569 тысяч 58, Индии — 431 тысяча 225, Мексике — 248 тысяч 167, России — 167 тысяч 595, Великобритании — 131 тысяча 269 и Италии — 128 тысяч 432.

В Кыргызстане зарегистрировали 172 тысячи 327 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 752 тысячи 926, Узбекистане — 143 тысячи 41, Таджикистане — 16 тысяч 61.