COVID-19 в мире. Заразились более 207,1 миллиона, умерли более 4,3 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 767 тысяч 120 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 207 миллионов 140 тысяч 274 человека. Больше всего зараженных в США (36 миллионов 670 тысяч 140), Индии (32 миллиона 192 тысячи 576), Бразилии (20 миллионов 364 тысячи 99), России (6 миллионов 511 тысяч 431), Франции (6 миллионов 471 тысяча 262), Великобритании (6 миллионов 297 тысяч 157), Турции (6 миллионов 78 тысяч 623), Аргентине (5 миллионов 84 тысячи 635), Колумбии (4 миллиона 867 тысяч 761), Испании (4 миллиона 693 тысячи 540), Италии (4 миллиона 440 тысяч 669), Иране (4 миллиона 425 тысяч 821) и Германии (3 миллиона 828 тысяч 278).
В Кыргызстане зарегистрировали 172 тысячи 327 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 752 тысячи 926, Узбекистане — 143 тысячи 41, Таджикистане — 16 тысяч 61.