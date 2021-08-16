В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 5 тысяч 213 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 3 тысячи 112 пациентов, в больницах — 2 тысячи 101. В том числе 145 человек — в крайне тяжелом состоянии, 625 — в тяжелом. Состояние 1 тысячи 314 больных (или 62,5 процента) оценивают как средней тяжести, только 17 пациентов в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 469 человек, из них в Бишкеке — 191, Оше — 2, Чуйской области — 23, Ошской — 19, Таласской — 12, Нарынской — 10, Иссык-Кульской — 69, Джалал-Абадской — 81, Баткенской — 62.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 163 тысячи 249 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.