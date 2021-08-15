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Общество

«Талибан» захватывает Афганистан. Под контролем властей остался только Кабул

Радикальное движение «Талибан» взяло под свой контроль город Джелалабад — административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сегодня сообщило агентство Reuters со ссылкой на находящегося в захваченном городе афганского чиновника.

По его словам, в Джелалабаде сейчас не происходят столкновения, потому что губернатор сдался талибам. Сам губернатор отметил, что город был сдан, чтобы спасти жизни мирных жителей.

Известно, что по меньшей мере 84 военнослужащих Афганистана пересекли 14 августа границу с Узбекистаном. Об этом сообщается в заявлении МИД Узбекистана.

«14 августа 2021 года на одном из участков государственной границы с Афганистаном группа военнослужащих ВС Афганистана численностью 84 человека пересекла линию госграницы и была задержана пограничными нарядами. При этом нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трех раненых», — говорится в заявлении МИД РУз.

Протяженность узбекско-афганской границы, которая проходит по Сурхандарьинской области, по руслу реки Амударья, составляет 144 километра. Неподалеку от административного центра области, города Термеза, находится единственный пункт пропуска через границу с Афганистаном.

Вчера движение «Талибан» захватило крупнейший город на севере Афганистана Мазари-Шариф, центр провинции Балх.

В субботу талибы также объявили о захвате столицы восточной афганской провинции Пактика.

В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, накануне они уже обесточили город. Сейчас в Кабуле нет электричества вообще.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204012/
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