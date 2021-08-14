В Кыргызстане проходят Дни России

В Кыргызстане начались Дни России. Об этом сообщили в Министерстве культуры.

По данным пресс-службы ведомства, замминистра культуры РФ Ольга Ярилова и министр культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Кайрат Иманалиев посетили выставку народных художественных промыслов.

В Бишкеке состоялся концерт фольклорных коллективов из разных уголков России.

«И в России, и Кыргызстане народная культура сохраняет наши традиционные нравственные ценности, служит сплочению и единству общества. Многообразие нематериального культурного наследия воспитывает в подрастающем поколении уважение и гордость к культурным традициям, дает старт молодым талантливым исполнителям и коллективам. Фольклорное богатство народа — это его духовное богатство», — сказала Ольга Ярилова.

В рамках Дней России пройдут выставка духовных художественных промыслов и ремесел и концерт фольклорных коллективов.