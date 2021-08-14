В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 5 тысяч 807 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 3 тысячи 591 пациент, в больницах — 2 тысячи 216. В том числе 145 человек — в крайне тяжелом состоянии, 657 — в тяжелом. Состояние 1 тысячи 397 больных (или 63 процента) оценивают как средней тяжести, 17 пациентов — в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 654 человека, из них в Бишкеке — 182, Оше — 6, Чуйской области — 115, Ошской — 45, Таласской — 9, Нарынской — 15, Иссык-Кульской — 81, Джалал-Абадской — 143, Баткенской — 58.

С начала марта 2020 года выздоровели 162 тысячи 104 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.