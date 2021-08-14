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Общество

Больше недели в некоторых районах Бишкека и двух селах не будет газа

Почти две недели в некоторых районах Бишкека не будет газа. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, причина отключения — замена старого оборудования.

«Такие масштабные работы нужны, потому что в отопительный сезон нагрузка на газораспределительные сети сильно возрастает. Лучше провести ремонт газопровода летом, чтобы в отопительный сезон было намного меньше рисков аварийных ситуаций», — объяснили в компании.

Газа не будет с 16 по 27 августа в районе, ограниченном улицами Курманджан Датки, Калинина, проспектом Чуй, БЧК, а также в микрорайоне «Восток-5», западной стороне жилмассива «Бакай-Ата», на ТЭЦ Бишкека и в селах Восток и Лебединовка.

«Газпром Кыргызстан» приносит извинения за неудобства и просит абонентов на этот период времени перейти на альтернативные источники энергии — использовать газовые баллоны или электроплиты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203962/
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