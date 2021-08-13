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Общество

ГКНБ задержан член международной террористической организации

ГКНБ задержан член международной террористической организации. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, 11 августа задержан активный член международных террористических организаций — гражданин КР 1983 года рождения.

Установлено, что в 2019 году он с целью участия в вооруженном конфликте на стороне бандформирований выехал за пределы КР. Получив задание от главарей международной террористической организации «Исламское государство» в Афганистане (деятельность запрещена на территории КР), планировал организовать насильственные акции террористического характера в КР.

В рамках досудебного производства, зарегистрированного в ЕРРП, и решением судебных органов задержанный водворен в ИВС Баткенского района.

ГКНБ продолжается комплекс оперативных мероприятий по выявлению преступных связей задержанного.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203941/
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