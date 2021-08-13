Окопы на границе. Таджикистан прекратил работы и зарыл выкопанное

Таджикская сторона зарыла окопы, вырытые близ кыргызско-таджикской границы. Об этом 24.kg сообщили в полпредстве президента в Баткенской области.

Уточняется, что накануне полпред президента Абдикарим Алимбаев созвонился со своим коллегой — губернатором Согдийской области РТ Раджаббой Ахмадзодой. Стороны обсудили вопросы строительства забора, а также вырытых окопов.

«В настоящий момент окопы, вырытые напротив Катта-Туз Лейлекского района, закопаны. Строительство забора в селе Максат также прекращено. Кроме того, намечается встреча руководителей областей», — сообщили в полпредстве.

Ранее сообщалось, что близ кыргызско-таджикской границы военнослужащие соседней страны роют окопы.