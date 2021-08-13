Подопечных детского хосписа хотят отправить на Иссык-Куль. Нужна помощь

Подопечным детского хосписа необходимо собрать 46 тысяч сомов, чтобы поехать на отдых на Иссык-Куль. Объявление опубликовано на странице организации в Facebook.
Отмечается, что эта сумма необходима на оплату автобуса и сопровождающих — 50 тысяч сомов. «Проживание и питание для детей нам предоставили бесплатно. С прошлогоднего сбора на поездку осталось 4 тысячи сомов, необходимо собрать до 25 августа еще 46 тысяч», — отметили в хосписе.
Реквизиты для тех, кто хочет оказать поддержку Первому детскому хоспису в поездке на Иссык-Куль:
ОАО «Банк «Бай Тушум»
KGS 1371040002441357
БИК 137001
«Элсом»: 0707040602
Optima 4169615189595451
Контактный телефон 0559647457 (Ольга).