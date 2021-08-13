Подопечных детского хосписа хотят отправить на Иссык-Куль. Нужна помощь

Подопечным детского хосписа необходимо собрать 46 тысяч сомов, чтобы поехать на отдых на Иссык-Куль. Объявление опубликовано на странице организации в Facebook.

Отмечается, что эта сумма необходима на оплату автобуса и сопровождающих — 50 тысяч сомов. «Проживание и питание для детей нам предоставили бесплатно. С прошлогоднего сбора на поездку осталось 4 тысячи сомов, необходимо собрать до 25 августа еще 46 тысяч», — отметили в хосписе.

Реквизиты для тех, кто хочет оказать поддержку Первому детскому хоспису в поездке на Иссык-Куль:

ОАО «Банк «Бай Тушум»

KGS 1371040002441357

БИК 137001

«Элсом»: 0707040602

Optima 4169615189595451

Контактный телефон 0559647457 (Ольга).