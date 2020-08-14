Подопечные детского хосписа не едут на Иссык-Куль. Путевки оказались липовыми

Подопечные детского хосписа не едут на Иссык-Куль. Переданные им ранее путевки оказались липовыми. Об этом сообщила руководитель организации Ольга Труханова.

Она напомнила, что ранее Медер Тилекматов подарил путевки в ЦО Aurora Sunrise.

«Мы были этому безумно рады, так как для многих наших ребят это должна была быть первая поездка на озеро. Мы ждали, когда освободятся все четыре коттеджа, чтобы мы отправились в долгожданное путешествие. Сегодня нам отправили ссылки на статью, где говорится, что Медер задержан за мошенничество. В центре отдыха мне сказали, что, к сожалению, коттеджи никто для хосписа не оплачивал и никто нас принять не сможет», — сообщила она.

Ольга Труханова добавила, что теперь ей предстоит сообщить эту печальную новость детям и родителям, которые с нетерпением ждали эту поездку.

Реквизиты для тех, кто хочет помочь Первому детскому хоспису отправить подопечных на Иссык-Куль:

ОАО «Банк «Бай Тушум»