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Общество

Мама сиамских близнецов поддержит детский хоспис в Омске (Россия)

Мать известных на весь мир сиамских близнецов Зиты и Гиты Зумрият Резаханова приехала в Омск, чтобы поддержать детский хоспис «Дом радужного детства» и его подопечных. Об этом сообщает организация.

Зумрият Резаханова занимается с малышами, которые находятся в центре, общается и поддерживает мам.

«Как не сломаться и не спасовать перед болезнью ребенка, Зумрият показывает на своем примере. После смерти одной из сиамских близнецов Зиты женщина посвятила свою жизнь помощи тяжелобольным детям и их родителям. Общаясь с этой женщиной, веселеют подопечные паллиативного центра, «оживают» и их мамы. Она приехала в Сибирь, чтобы поддержать тех, кто столкнулся с одним из самых тяжелых испытаний в жизни — неизлечимой болезнью ребенка, рассказать, как не сломаться», — отмечают в организации.

«Дом радужного детства» — уникальный проект. За стройкой детского хосписа наблюдали сотни тысяч человек со всего мира, среди которых были и те, кто жертвовал деньги, и просто неравнодушные люди. Реализация масштабного проекта длилась всего в течение полутора лет. Два корпуса оборудованы по новейшим технологиям.  
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