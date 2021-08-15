В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 5 тысяч 453 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 3 тысячи 328 пациентов, в больницах — 2 тысячи 125. В том числе 141 человек — в крайне тяжелом состоянии, 631 — в тяжелом. Состояние 1 тысячи 350 больных (или 63,5 процента) оценивают как средней тяжести, только три пациента в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 676 человек, из них в Бишкеке — 249, Оше — 4, Чуйской области — 128, Ошской — 27, Таласской — 21, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 87, Джалал-Абадской — 95, Баткенской — 61.

С начала марта 2020 года выздоровели 162 тысячи 780 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.