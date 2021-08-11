Кыргызстанец Жан Воинов избран судьей танцевального чемпионата во Франции

Кыргызстанский танцор Жан Воинов стал судьей мирового танцевального чемпионата Fusion Concept Festival, где примут участие сильнейшие танцоры и хореографы планеты. Об этом сообщается на официальной странице турнира в Instagram.

Согласно данным, чемпионат мира по современным танцам пройдет 26-28 августа в Париже (Франция) и станет первым в истории СНГ событием, в котором примет участие танцор из Кыргызстана в качестве судьи.

Судейские кресла с Жаном Воиновым разделят одни из лучших хореографов и танцоров мира, в частности, хореограф Мадонна Марвин Гофин, один из основоположников стиля брейк-данс Би-Бой Джуниор, всемирно известный танцор из Франции Джин Майкл (Diablo), Карим Гаджи — именитый брейкдансер и по совместительству 15-кратный чемпион мира по кикбоксингу, а также звезда африканского стиля в хип-хопе Бэд Джиал Кэсси.