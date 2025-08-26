14:21
Происшествия

Избиение трех девушек в отеле. Первый суд состоится 28 августа

Блогер Алина Жакыпова сообщила, что первый суд по делу об избиении девушек пройдет 28 августа. Об этом она написала на своей странице.

Как сообщила девушка, Зарина Алмасова и ее брат Рустем признаны обвиняемыми по трем эпизодам.

«Зарина и Рустем признаны обвиняемыми по всем трем эпизодам. Статьи хулиганство у обоих, и у Рустема грабеж в придачу. Хотя немного непонятно, грабили группой лиц, а задержали одного. Кто-то уже придумывает, что мне подарили квартиру и я заткнулась. Ничего такого, ребят. Можете глянуть актуальные про квартиру, когда покупала, у кого и за сколько», — написала Алина Жакыпова.

Напомним, 3 июля в сети распространилось видео, где у бассейна и в холле пятизвездочного отеля Sheraton происходит потасовка. По данным милиции, инцидент произошел 30 июня в 01.00. Три пострадавшие девушки написали заявление и указали, что их избили восемь мужчин.

По словам одной из пострадавших Алины Жакыповой, конфликт произошел между девушками, среди которых жена известного танцора Жана Воинова Зарина Алмасова и ее брат. Она также отметила, что сам Воинов тоже участвовал в драке и якобы запугивал присутствующих ножом.

Жана Воинова заключили на месяц под стражу и в начале августа освободили. Заявитель по делу гражданин Ж.Т. подал встречное заявление, в котором указал, что не имеет к нему претензий.
