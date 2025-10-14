09:16
Происшествия

Избиение трех девушек в отеле. Первомайский райсуд Бишкека вынес решение

В Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение дела об избиении трех девушек в одном из городских отелей. Об этом сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров.

Суд признал виновными супругу Жана Воинова Зарину и ее брата Рустема Абдрешова. Последний приговорен к трем годам лишения свободы с применением пробационного надзора. Зарина Воинова обязана выплатить штраф в размере 50 тысяч сомов. Суд учел, что у нее есть двухлетний ребенок, поэтому ограничился штрафом.

Проходившая по делу пострадавшей Алина Жакыпова, известная как блогер Begemot Kyz, отметила, что приговор суда ее удовлетворил.

Пока не известно, будут ли обжаловать приговор суда признанные виновными.

Напомним, 3 июля в Сети распространилось видео, где у бассейна и в холле пятизвездочного отеля Sheraton происходит потасовка. По данным милиции, инцидент произошел 30 июня в 1.00. Три пострадавшие девушки написали заявление и указали, что их избили восемь мужчин.

По словам одной из пострадавших Алины Жакыповой, конфликт произошел между девушками, среди которых были жена известного танцора Жана Воинова Зарина Алмасова и ее брат. Она также отметила, что сам Воинов тоже участвовал в драке и якобы запугивал присутствующих ножом.

Жана Воинова заключили на месяц под стражу и в начале августа освободили. Заявитель по делу гражданин Ж.Т. подал встречное заявление, в котором указал, что не имеет к нему претензий.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/347060/
просмотров: 325
