Консульский отдел посольства Кыргызстана в России отчитался о своей работе за неделю.

Отмечается, что сотрудники дипмиссии совершили семь выездов в места происшествия с участием кыргызстанцев.

При содействии посольства 59 гражданам КР работодатели выплатили заработную плату в размере более 4,5 миллиона рублей. Консультации по юридическим вопросам (уголовные, гражданские, административные дела) получили 160 граждан. Рассмотрено пять обращений по вопросу выплаты компенсаций на репатриацию тел умерших кыргызстанцев.

В интернет-приемную диппредставительства поступило 44 обращения, все заявители проконсультированы.

Выдано также 416 свидетельств на возвращение в Кыргызстан, оформлено 346 общегражданских (заграничных) паспортов, ID — 203.