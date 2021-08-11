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Общество

Кыргызстанцы могут подать заявки на грантовую поддержку молодежных проектов СНГ

Кыргызстанцев приглашают подавать заявки на конкурс грантовой поддержки молодежных проектов СНГ. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

По ее данным, мероприятие проводит Государственный институт русского языка имени Пушкина при содействии министерства науки и высшего образования России.

Призовой фонд:

  • 500 тысяч рублей — общий объем финансирования;
  • 50 тысяч рублей — сумма одного гранта.

Требования к участникам конкурса: молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет (включительно), студенты образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, аспиранты, преподаватели, ученые и молодые специалисты.

Номинации конкурса: информационно-просветительские проекты и научно-исследовательские проекты. Форматы участия в конкурсе: индивидуальная заявка, групповая заявка (не более пяти человек).

Заявки принимают до 19 августа 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203680/
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