Кыргызстанцы могут подать заявки на грантовую поддержку молодежных проектов СНГ

Кыргызстанцев приглашают подавать заявки на конкурс грантовой поддержки молодежных проектов СНГ. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

По ее данным, мероприятие проводит Государственный институт русского языка имени Пушкина при содействии министерства науки и высшего образования России.

Призовой фонд:

500 тысяч рублей — общий объем финансирования;

50 тысяч рублей — сумма одного гранта.

Требования к участникам конкурса: молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет (включительно), студенты образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, аспиранты, преподаватели, ученые и молодые специалисты.

Номинации конкурса: информационно-просветительские проекты и научно-исследовательские проекты. Форматы участия в конкурсе: индивидуальная заявка, групповая заявка (не более пяти человек).

Заявки принимают до 19 августа 2021 года.