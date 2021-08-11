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Общество

В Министерстве цифрового развития заработал телефон доверия

Министерство цифрового развития расширило функции бесплатного кол-центра 119. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь по горячей линии 119 не только консультируют, но и принимают жалобы и обращения граждан по поводу работы министерства и подведомственных подразделений. Это удобнее и выгоднее, так как ранее гражданам приходилось звонить по городскому номеру. А это было затратно для звонков с мобильных телефонов.

По номеру 119 также можно сообщить о фактах коррупции.

«Для оперативной и эффективной работы горячей линии с новыми функциями для удобства граждан были проведены изменения внутренних процессов. Теперь специалисты горячей линии консультируют граждан по вопросам, принимают и регистрируют жалобы и обращения, а самим рассмотрением занимаются ответственные сотрудники МЦР. Это позволит ускорить и сделать более эффективным процесс обслуживания граждан», — рассказали в министерстве.

Если вопрос гражданина консультативного характера, то он получает консультацию в рамках работы ведомства. В иных случаях заполняется учетная карточка телефона доверия с подробным содержанием обращения в онлайн-сервисе с указанием ФИО заявителя или наименования юридического лица, адреса и контактных данных.

Срок рассмотрения жалоб и обращений — до 14 рабочих дней.

В рамки компетенции Министерства цифрового развития входят работа ЦОНов и территориальных отделений ЗАГС, госучреждения «Унаа», Госагентства связи и архива, госпредприятия «Кыргыз почтасы», то есть услуги по выдаче паспортов граждан КР, облачной электронной подписи, оказанию государственных и муниципальных электронных услуг, электрической и почтовой связи, включая радио- и телевизионное вещание, регистрации населения, автомототранспортных средств и прицепов к ним, специальных технологических машин, водительского состава, актов гражданского состояния, архивного дела, кибербезопасности.

В ведомстве предупреждают, что жалобы или обращения не рассматриваются в случае, если заявитель отказывается называть свои данные (ФИО, адрес, контактные сведения), либо прекращаются, если указанные контактные данные заявителя не функционируют или являются ложными.

Центр телефонных обращений принимает звонки с 9.00 до 18.00 в рабочие дни (перерыв с 12.30 до 13.30) по номерам: 119 и 08005555510. Оба номера бесплатные для звонков со всех операторов связи Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203637/
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