Бразилия и Кыргызстан будут тесно работать в сфере здравоохранения и спорта

Назначенный посол Бразилии в Кыргызстане с резиденцией в Нур-Султане Рубем Антонио Корреа Барбоза вручил копии Верительных грамот министру иностранных дел Руслану Казакбаеву. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

По ее данным, Руслан Казакбаев отметил, что Бразилия является важным партнером Кыргызстана в Латинской Америке.

Особо отмечены перспективы сотрудничества в перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, а также в здравоохранении и спорте.

В целях расширения двусторонней правовой базы послу передали проекты базовых соглашений и меморандумов о сотрудничестве между двумя странами в области сельского хозяйства, защиты инвестиций, туризма, спорта для начала соответствующих переговоров.

Стороны хотят в ближайшее время рассмотреть вышеперечисленные проекты соглашений в целях их возможного подписания на полях предстоящего заседания Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2021 года.