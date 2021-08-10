12:07
USD 84.78
EUR 99.65
RUB 1.15
Общество

Как идет восстановление жилых домов в Баткенской области, рассказали в Госстрое

В Баткенской области частные компании продолжают восстанавливать 36 жилых домов, пострадавших в приграничном конфликте. Об этом на пресс-конференции сообщил замдиректора Госстроя Бердимурат Жалилов.

Все по графику. В Госстрое отчитались о ремонте и стройке соцобъектов в Баткене

По его словам, 20 из них возводит строительная компания «Ихлас». Остальные 16 разделили между собой представители еще трех отечественных стройкомпаний.

Помимо этого, частники строят детсад на 100 мест и ФАП (фельдшерско-акушерский пункт).

Чиновник уверил, что все пострадавшие, лишившиеся жилья, не останутся без внимания. До 1 сентября все строительные работы будут завершены.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203585/
просмотров: 172
Версия для печати
Материалы по теме
В 44 селах Баткенской области построят системы снабжения питьевой водой
Все по графику. В Госстрое отчитались о ремонте и стройке соцобъектов в Баткене
В Баткенской области местные жители перекрыли трассу Баткен — Исфана
Определять стоимость приватизируемого жилья предлагается по-новому
Разработку программы развития Баткенской области поддерживает ПРООН
В Баткенской области от схода селя пострадали три села
В Баткенской области в селе Кызыл-Булак сошел сель
Улукбек Марипов с рабочей поездкой в Баткенской области: президент поручил
В Кыргызстане завершили строительство четырех школ из планируемых 27
В двух селах Баткенской области из-за схода селя введен режим ЧС
Популярные новости
Изнасилование девочки в&nbsp;Кемине. Отец потерпевшей выгоняет дочь из&nbsp;дома Изнасилование девочки в Кемине. Отец потерпевшей выгоняет дочь из дома
Взносы в&nbsp;школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос Взносы в школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос
Делит народ. Ассоль Молдокматова требует наказать журналиста за&nbsp;трайбализм Делит народ. Ассоль Молдокматова требует наказать журналиста за трайбализм
Кыргызстанец Эльдос Жетигенов выиграл золото на&nbsp;математической олимпиаде Кыргызстанец Эльдос Жетигенов выиграл золото на математической олимпиаде
Бизнес
Стань счастливым обладателем Toyota Camry от&nbsp;Beeline Стань счастливым обладателем Toyota Camry от Beeline
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
10 августа, вторник
12:04
Стань счастливым обладателем Toyota Camry от Beeline Стань счастливым обладателем Toyota Camry от Beeline
12:00
ЧС в экономике. Вопреки здравому смыслу, законам и Конституции
11:52
Как идет восстановление жилых домов в Баткенской области, рассказали в Госстрое
11:44
Первое заседание АДС с участием президента пройдет в сентябре
11:39
В 44 селах Баткенской области построят системы снабжения питьевой водой