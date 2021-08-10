Как идет восстановление жилых домов в Баткенской области, рассказали в Госстрое

В Баткенской области частные компании продолжают восстанавливать 36 жилых домов, пострадавших в приграничном конфликте. Об этом на пресс-конференции сообщил замдиректора Госстроя Бердимурат Жалилов.

По его словам, 20 из них возводит строительная компания «Ихлас». Остальные 16 разделили между собой представители еще трех отечественных стройкомпаний.

Помимо этого, частники строят детсад на 100 мест и ФАП (фельдшерско-акушерский пункт).

Чиновник уверил, что все пострадавшие, лишившиеся жилья, не останутся без внимания. До 1 сентября все строительные работы будут завершены.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.