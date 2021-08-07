Что мешает мигрантам легализоваться в России, рассказали главы диаспор

Нелегальные мигранты в России не успевают перейти в законный статус из-за низкой правовой грамотности, собственной нерасторопности, бюрократических сложностей и коронавирусных ограничений. Такие причины назвали представители кыргызской, узбекской и украинской диаспор в России.

Ранее сообщалось, что более 700 тысяч нелегальных мигрантов из стран СНГ находятся сейчас в России.

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Президент общероссийской общественной организации «Кыргызский конгресс» Кубанычбек Кожоев сообщил, что миграционная служба при посольстве Кыргызстана в России до сих пор не имеет информации о точном количестве соотечественников, которые все еще не вышли из «тени».

Тем не менее дипслужбы и общественные организации по всем доступным каналам напоминают незаконным мигрантам о необходимости легализации до 30 сентября.

«Мигранты обращаются с разными вопросами в консульские отделы посольства Кыргызстана. Работа идет, люди достаточно активно легализовываются. Два дня назад МВД России провело совещание с главами диаспор — мы обменялись мнениями и рекомендациями. Сейчас больших проблем у нас нет, так как люди становятся достаточно сознательными. Они хотят находиться на территории России в рамках правового поля», — отметил Кубанычбек Кожоев.

Он также добавил, что промедление с легализацией мигрантов связано с низким уровнем правовой культуры некоторых иностранных граждан.

«Мигранты в регионах оказались вне пределов нашего информационного поля и не очень понимают порядок действий. Не все приезжие с высшим образованием, не все понимают законодательство и быстро реагируют. Задержка происходит из-за безалаберности и нерасторопности самих людей», — заключил президент общероссийской общественной организации «Кыргызский конгресс».