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Общество

Компания в России задолжала кыргызстанцам 1 миллион рублей. Вмешалось посольство

Мигрантам из Кыргызстана в Москве не выплачивали зарплату в компании, занимающейся внутренними инженерными сетями. Об этом сообщили в посольстве КР в России.

По его данным, по факту невыплаты десяти кыргызстанцам положенной зарплаты, которые работают в ООО «Группа компаний «Звезда», сотрудники консульского отдела выехали на место.

По итогам проведенных переговоров с работодателями всем соотечественникам выплатили заработную плату в размере 1 миллион 47 тысяч 625 рублей. Мероприятие провели в рамках организации защиты трудовых прав и интересов граждан КР в РФ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203365/
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