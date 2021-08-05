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Общество

В США выставили на продажу редкий кабриолет-амфибию

В США на аукционе Bonhams выставили на продажу малолитражный кабриолет Amphicar 770, который может передвигаться как по земле, так и по воде. Об этом пишут «Известия».

За машину 1965 года выпуска организаторы аукциона планируют выручить $50 тысяч.

Кабриолет Amphicar 770 выпускался в Германии с 1961 по 1968 год. Всего за это время произведено 3 тысячи 878 машин. Модель оснащена двумя гребными винтами и резиновыми уплотнителями дверей. 

bonhams.com
Фото bonhams.com. Кабриолет-амфибия

Максимальная скорость автомобиля при движении по шоссе составляет 113 километров в час, а по воде — 13 километров в час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203269/
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5 августа, четверг
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