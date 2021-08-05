COVID-19. После прививки мнимая инфекция может вызвать легкие симптомы

Вакцина от коронавируса помогает выработать иммунитет посредством моделирования инфекции, которая не вызывает болезнь, но побуждает иммунную систему выработать Т-лимфоциты и антитела. Об этом сегодня на брифинге сообщила завотделом иммунопрофилактики бишкекского Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бурул Асылбекова.
По ее словам, в некоторых случаях после прививки мнимая инфекция может вызвать легкие симптомы болезни, к примеру, повышение температуры.
«Можно ожидать появления симптомов, когда организм вырабатывает иммунитет. Поэтому есть вероятность, что у человека, заразившегося незадолго до вакцинации или сразу после нее, разовьются симптомы болезни в связи с недостаточностью времени на выработку иммунитета», — сказала Бурул Асылбекова.
Вакцинация обеспечивает формирование иммунитета к заболеванию, антител, в том числе к COVID-19, искусственным путем. Попадая в организм человека, вакцина распознается иммунными клетками как угроза и имитирует все реакции, происходящие при заражении коронавирусом.
Бурул Асылбекова отметила, что вакцинация населения снижает заболеваемость, а в некоторых случаях искореняет многие болезни, из-за которых погибали сотни людей или становились инвалидами. Так искоренили оспу в 1978 году, побежден и полиомиелит.
По оценкам ВОЗ, вакцины спасают жизнь от 2 до 3 миллионов человек каждый год.
На сегодня в Кыргызстане первый полный курс вакцинации прошли 134,3 тысячи человек. Первую дозу получили 504,5 тысячи. В остатке 920 тысяч доз вакцин от коронавируса.