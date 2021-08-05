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Общество
Сюжет: COVID-19

Коронавирусом болеют 10 тысяч 935 человек, 1 тысяча 76 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 10 тысяч 935 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 7 тысяч 629 пациентов, в больницах — 3 тысячи 306. В том числе 188 человек — в крайне тяжелом состоянии, 888 — в тяжелом. Состояние 2 тысяч 158 больных (или 65,2 процента) оценивают как средней тяжести, 35 пациентов — в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 550 человек, из них в Бишкеке — 1 тысяча 66, Оше — 41, Чуйской области — 119, Ошской — 68, Таласской — 34, Нарынской — 20, Иссык-Кульской — 21, Джалал-Абадской — 89, Баткенской — 92.

С начала марта 2020 года выздоровели 152 тысячи 402 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203187/
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