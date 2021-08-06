В Бишкеке 6 августа небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День уменьшился до 14 часов 19 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Ордо», «Арча-Бешик» (улицы Актан, Шербет, Масалиева, Кара-Кужур), «Ак-Босого» (улицы Чуй-29 — Чуй-34);

9.00-17.00 — улица Уметалиева, 64;

9.30-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы 6-я, 7-я), улица Малдыбаева, 30;

9.30-14.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Малдыбаева;

9.30-18.00 — отрезки улиц Фирсова, Васильева, Элебесова, переулок Карагачевый.

4-12 августа:

улицы Байтика Баатыра, Толстого, Элебаева, Кулатова;

улицы Байтика Баатыра, Кулатова, Жукеева-Пудовкина, Горького.

У кого намечается той

Эдиль Байсалов

Родился 6 августа 1977 года во Фрунзе. Посол Кыргызстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Памятные даты

Международный день «Врачи мира за мир»

Отмечается в годовщину страшной трагедии — дня бомбардировки японской Хиросимы 6 августа 1945-го.

Вот уже более 70 лет каждый год 6 августа в 8.15 Хиросима замирает на минуту молчания. Сложив руки у груди и наклонив головы, пожилые и молодые японцы, матери и дети, учителя и чиновники — все в эти минуты думают о том страшном дне 6 августа 1945-го, когда на мирный город сбросили атомную бомбу.

В этот день проходят памятные мероприятия в хиросимском Парке мира, где горит Вечный огонь перед памятником жертвам бомбардировки с надписью: «Спите спокойно — ошибка не повторится».

Международный день пива

Впервые этот праздник прошел в 2007 году в Санта-Крузе (штат Калифорния, США) и несколько лет имел фиксированную дату — 5 августа. Но по мере распространения географии праздника изменилась и его дата — с 2012-го он отмечается в первую пятницу августа. Именно к этому времени он из местечкового фестиваля превратился в событие международного масштаба — в 2012 году отмечался уже в 207 городах 50 стран на пяти континентах. Согласно археологическим находкам, пиво в Древнем Египте уже точно варили в III веке до нашей эры, то есть оно может вести свою историю и с более древних времен. Появился первый интернет-сервер 6 августа 1991 года стал важным и знаменательным днем в жизни всех пользователей Всемирной паутины — появился первый интернет-сервер. Проект WWW (World Wide Web) начал свое существование намного раньше — в 1989-м, когда британский ученый Тим Бернерс-Ли, работавший в Европейской лаборатории по ядерным исследованиям, впервые опубликовал свои идеи и предложения о создании Всемирной компьютерной сети. Однако детальная разработка проекта началась лишь через год, когда Бернерс-Ли получил доступ к компьютеру NeXT, который стал первым интернет-сервером, браузером (средство просмотра интернет-страниц) и редактором Сети. Только после этого стало возможным воплощение идей Бернерса-Ли в реальность. К ноябрю 1992 года в мире было 26 серверов, к концу 1993-го эта цифра перевалила за 200.

Люди, которые меняли мир

Погиб Герой Советского Союза Чолпонбай Тулебердиев

Герой Советского Союза родился 13 апреля 1922 года в селе Чимкент.

В декабре 1941-го прибыл на фронт, а 6 августа 1942 года погиб. Он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив захват стратегического плацдарма для выполнения наступательной операции 6-й армии Воронежского фронта.

4 февраля 1943-го за мужество и отвагу Чолпонбай Тулебердиев посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

В Кыргызстане открыт мемориальный музей. Именем воина названа улица в Бишкеке. На Аллее героев на бульваре Молодой Гвардии в столице установлен его бюст. В селе Селявном Воронежской области, где погиб герой, ему воздвигнут памятник.

Умерла государственная деятельница Батыш Салиева

Родилась 1 июля 1922 года в селе Талды-Суу Тюпского района (Иссык-Кульская область).

Дважды избиралась депутатом Верховного Совета СССР, возглавляла комиссию по здравоохранению и социальному обеспечению Совета национальностей Верховного Совета СССР, 25 лет являлась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР, была почетным членом Совета ветеранов профсоюзного движения Центральной Азии.

Умерла 6 августа 2015-го.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М».

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