COVID-19. Почему заболеваемость снизилась, а смертность нет

В Кыргызстане уже вторую неделю регистрируется менее 1 тысячи новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев еще в середине июля говорил, что республика прошла пик и дальше уровень заболеваемости будет снижаться. Так и вышло. Но смертность остается высокой. Ежедневно умирает около 10 человек. У населения появились сомнения, не говорит ли эта цифра о том, что Минздрав просто занижает статистику заболевших. За ответом редакция 24.kg обратилась к директору департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Султану Абдыкадырову.

Смысла занижать статистику нет. Это подтверждает и наличие свободных мест в больницах. Султан Абдыкадыров

— Наша служба, наоборот, заинтересована в том, чтобы выявить как можно больше, отследить контактных лиц, взять их под наблюдение.

— Может, просто стали делать меньше тестов?

— Нет, количество остается тем же. Сегодня анализы принимают 16 лабораторий.

Само течение коронавирусной инфекции носит волнообразный характер. Если помните, в июле прошлого года тоже была сильная волна, а в августе пошел резкий спад. Сейчас наблюдаем такую же картину.

Добавлю, что снижается и репродуктивное число (заразность), уже долгое время оно ниже единицы (Репродуктивное число показывает, сколько человек может заразить один больной. Если оно выше единицы, то, значит, идет рост заболеваемости, ниже — спад. — Прим. 24.kg).

— Вакцинация в этом сыграла роль?

— Да, ее тоже нужно учитывать. Многие из тех, кто получил вакцину весной, сейчас не заболели. Да, прививка не дает стопроцентной гарантии, но даже если человек заболеет, он перенесет это в более легкой форме.

Не попадет под ИВЛ, не умрет. Смертельных случаев среди вакцинированных нет. Поэтому не стоит бояться делать прививку. Султан Абдыкадыров

Кроме того, среди кыргызстанцев высок уровень переболевших. У них выработались антитела, есть клеточный иммунитет. Это тоже оказывает влияние на уровень заболеваемости. Еще один из факторов — эпидемиологические меры: выявление больного, его изоляция, отслеживание контактов, своевременное лечение.

— Почему же тогда количество смертей не снижается?

— Выявляемость и смертность не связаны. Посмотрим логически. Умирают-то люди, которые не сегодня заболели, а две и более недель назад. У только что выявленного больного может даже не быть клинических проявлений. Они, как правило, появляются на вторую неделю болезни, потом могут присоединяться осложнения.

Коронавирус бьет по иммунной системе, происходит обострение хронических заболеваний. И, к сожалению, они могут привести к летальному исходу. Султан Абдыкадыров

Конечно, человек получает лечение, но, если организм ослаблен, он может умереть. Поэтому в группе риска находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, нарушением обмена веществ и так далее.

Но отмечу, сейчас многие пациенты переносят болезнь в бессимптомной или легкой форме.

— Вы напомнили о волнообразном течении COVID-19. Сейчас идет спад, а к новому подъему уже готовитесь? Есть опасения, что он может начаться осенью и к коронавирусной инфекции присоединятся ОРВИ и грипп?

— Мы постоянно проводим мониторинг заболеваемости. Специалисты сейчас на местах обучены как выявлению, так и лечению, все необходимое для их работы есть.

Если же сказать о гриппе, то это тоже страшная инфекция, которая так же приводит к смертям. Ежегодно в мире от гриппа умирало 600 тысяч человек.

Сейчас коронавирус вытеснил грипп. Регистрируются единичные случаи. Султан Абдыкадыров

Не потому, что не выявляют, нет. Это мировая практика, этот факт даже на совещании ВОЗ рассматривался.