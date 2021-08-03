4 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — улица Тимирязева, 65;

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Садыбакасова, Ойсул-Ата, Абдрахманова, Чортекова, Кара-Кужур), «Ак-Ордо» (улицы Калыгулбай, Тулпар, Гагарина, Тастар-Ата, Омуракунова), «Калыс-Ордо», «Касым», «Ынтымак», «Маданият», «Керемет», отрезки улиц Кулиева, Фучика, Павлова, Рыскулова, Жумабека, Чимкентской, Серпуховской, Сельсоветской, Ильменской, Месароша, Буурдинской, Талды-Суйской, Кайназаровой, Профсоюзной, Салтанат, Темировской, Лумумбы, переулок Краснознаменный, микрорайоны «Достук», «110-й квартал»;

9.30-17.00 — улица Ахунбаева, 96а;

9.30-18.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Ысык-Кол, Сон-Кол), улица Скрябина;

9.30-18.30 — улицы Ибраимова, 30, 30/1, 32, 34, Боконбаева, 14, Шопокова, 31, 31/1.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — дачи «Достук», жилмассив «Кырман», села Пригородное (улицы Космонавтов, Эркиндик, Береговая, Юбилейная, Садовая, Строительная, Горького, Дорожная, Новая, Островского, Широкая, Серегина, Гагарина, 8 Марта, Лесная, Марата, Широкая, Ынтымак, Жаштык), Лебединовка (улицы Мичурина, Токмакская, Ошская, Боконбаева, Манаса, Нарынская, Таласская, Угловая, Кузнечная, Чуйская, Колхозная, Калинина, Каджи-Сайская, Тянь-Шанская, Кирова, Луганская, Родниковая, Узгенская, Чапаева, проспекты Победы, Ленина, переулок Школьный, 22 га), Садовое (улицы 8 Марта, Учхозская, Бегалиева, Мыканская, Кара-Суйская, Гидровская), Аламедин (улицы Зеленая, Суворова, Пушкина, Пролетарская), ГЭС-3, Восток (улицы Маркса, Весенняя, Ленина, Молодежная, Мирная, Тельмана, Крупской), Васильевка, Полевое, Арчалы, Виноградное, Байтик, Байгельди, Кайырма, ДАВОС, Таш-Добо (улицы Абыкан-Ата, Советская), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Восточная), Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Молдобаева);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Манас (улицы Гагарина, Зеленая, Заводская, Комсомольская, Мира, Совхозная, Степная), Первомайское (улица Калинина), Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Сурабалды, Жайчи, Иманкулова), Джаны-Джер (улицы Строительная, Молодой Гвардии, Больничная, Новая, Мичурина, Пионерская, Жукова, Спортивная, Северная, Лесная, Правды, Зеленая Балка, Апасова, Оторова, Шопокова, Садовая, Свободы, Школьная, Фрунзе, Бектоо, переулки Северный, Лесной, МТФ 2а, микрорайон имени Изакеева), Западное (улицы Молодой Гвардии, Парковая, Гасангусенова, Рамазана), Военно-Антоновка (улицы Степная, Пионерская, Северная, Школьная, Комсомольская, Кирова, Крупской, Первомайская, Фрунзе, Колхозная, Октябрьская, тупик Шевченко), Сарбан (улица Новая, переулок Новый);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Луговая), Кыз-Моло (улицы Школьная, Дружбы, Степная), Петровка (улица Гайдара), Спартак (улица Гагарина), ущелье Ак-Суу (улица Жорголот);

Жайылский РЭС

9.00-12.00 — Кара-Балта (возле базара);

8.30-17.00 — Кара-Балта (кварталы «40 лет Киргизии», «Бакай-Инпак»);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — Каинды (улицы Пролетарская, Лермонтова, Карбышева, Трудовая, Кислых);

Иссык-Атинский РЭС

9.30-17.00 — села Красная Речка, Эпкин, Ивановка (улица Ильина);

Кантский РЭС

8.00-17.00 — села Туз (улица Западная), Новопокровка (улицы Ленина, Садовая, Кирпичная, Строительная, Мичурина, Логвиненко, Западная, Белинского, Крупской, Луговая, Чкалова, Заречная, Мира, Достук, Курманджан Датки, Эшпая, Атая, Горького, район магазина «Норус»);

9.00-17.00 — село Первомайское (школа, улица Первомайская);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое, Кош-Коргон, Сайлык, Джанычек, Жаны-Турмуш, Искра (улица Новостройка), Кок-Каптал, кошара;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — поселок Ак-Тюз (улица Фоменко), села Тегирменти (ущелье Тогуз-Булак), Жаны-Алыш (улица Комсомольская).

3 Таласская область Таласская область

9.00-13.00 — Талас (улицы Калинина, Горького, Фрунзе, Токтогулова);

9.00-17.00 — села Кара-Ой, Боо-Терек;

9.00-15.00 — село Ак-Добо;

9.00-11.00 — село Уч-Эмчек.

4 Ошская область Ошская область