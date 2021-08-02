Рыбаки поймали 136-килограммовую рыбу-меч и получили $542 тысячи

Рыбак Питер Шульц и его команда выловили 136-килограммовую рыбу-меч примерно в 80 километрах от берега в Вашингтонском каньоне. Об этом сообщает Fox News.

Фото из интернета. Рыба-меч

Рыбу поймали во время турнира Big Fish в Оушен-Сити. Она оказалась самой крупной в Атлантическом дивизионе. Чтобы ее выудить, рыбакам понадобилось восемь часов.

«Это улов всей жизни», — отметил Питер Шульц.

Он поблагодарил команду и заявил, что вклад каждого из пяти участников был одинаково важен. Победители турнира получили чек на $542,6 тысячи.

Длина тела рыбы-меч может достигать 4,55 метра, а вес особо крупных особей составляет до 650 килограммов. Она не представляет опасности для человека и почти никогда не нападает на людей. Известно только об одном случае, когда в 2015 году рыба-меч пронзила американского рыбака, выстрелившего в нее из гарпунного ружья. Он скончался на месте.