3 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — отрезки улиц Профессора Зимы, Архитектурной, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Баба-Ата, Кейкап, Узун-Булак, Шербет, Чортекова, Кара-Кужур, Эр-Тайлак, Шералиева, Сары-Булун, Сулуу-Тор);

9.00-17.00 — улица Токтогула, 213;

9.30-10.30 — отрезки улиц Ганди, Баялинова, Ленинградской;

9.30-17.00 — улица Ахунбаева, 96, отрезки улиц Мичурина, Суюмбаева, переулок Дунайский;

9.30-18.30 — село Орто-Сай (улица Иманалиева), отрезки улиц Орозбекова, Щербакова, Тоголока Молдо, Васильева, переулки Алтайский, Минбулакский;

11.00-13.00 — отрезок улицы Орозбекова;

13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-33 — Чуй-36).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Маевка (улицы 8 Марта, Садовая, Ала-Арчинская, Арычная, Новая, Молодежная, Молодой Гвардии, Набережная, Октябрьская, Полевая, переулок Садовый), Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Коммунарская, Речная, Подгорная, тупик Алма-Атинский), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, Строительная, жилмассив «16 га»), Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Садовая, Кондучалова, Виноградная, Пушкина), Беш-Кунгей (улицы Сары-Багыш, Матросова, Садовая, Проектируемая, Молдобаева), Садовое (улицы 8 Марта, Учхозская, переулок Медицинский), Виноградное (улицы Алма-Атинская, Фрунзе, Пушкина, Спортивная), Карла Маркса (улица Пушкина), Таш-Добо (улицы Абыкан Ата, Горького, Колхозная, Нарынская, Ала-Тоо), Бир-Булак (улица Кутманова);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Шалта (улицы Жылжымышова, Калмырза, Исмаилова, кошара), Первомайское (улица Береговая), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, 20-й хутор, Бакинская, Лесхоз, Дача-Су), Манас (улицы Мира, Степная, Совхозная), Сокулук (улицы Кирова, Жаштык, 8 Марта, Южная, Речная, Полевая, Вишневая, Луговая, Кайназаровой), Национальное (улицы Ключевая-1, Московская, Садовая, Новая), имени Панфилова (улица Линейная), Кызыл-Туу (улицы Свечникова, Мамеева, Заречная, Якупбаева, Проектируемая, Билалы, Абакир, Жыламыш, Ибрагимова, Жылжымышова, Конок, Кулова, Табышалиева, Кенжебек у. Назара, Ибраимова, Абакир, Молдобай), Новое (улицы Строительная, Мичурина, Калинина), Новопавловка (улицы Алимжана-Ата, Досиева, Проектируемая, Луговая, Степная, Корсаковых, Северная, Колхозная, Крупской, Фрунзе, Учительская, Школьная, Гоголя, Северная, Пригородная, Свердлова, Восточная, Степная, Гагарина, Садовая, Колхозная, Кирова, Репина, Строительная, Лавровых, Ак-Тилек, Чон-Арык, Баетова, Мира, Заводская, Тупик, переулок Ключевой, жилмассив «Поле-Чудес»), поселок Взлетный (авиагородок);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Молодежная), Сретенка (улицы Крупской, Токтогула, 1 Мая, Ленина), Петровка (улицы Фрунзе, Строительная), Кепер-Арык (улица Украинская), Спартак (улица Ленина);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Жайыл, Эрик-Туу, Ийри-Суу, город Кара-Балта (улица Маркса, западная часть);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Вознесеновка, город Каинды (улица Гагарина);

Иссык-Атинский РЭС

9.30-17.00 — села Буденновка, Ивановка (улица Пушкина), Эпкин;

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Туз (улица Западная), Первомайское (улица Советская);

8.00-17.00 — Кант (улицы Лермонтова, Суворова, Чекирова, Толстого, Чапаева, Цемзаводская, Западная, Ленина, Боконбаева), село Люксембург (улицы Мира, Ленина, Гагарина, Садовая, Советская, Токмакская, Суворова, Тельмана, Толстого, Колхозная, Островского, Джальминского, Комсомольская, Бекмуратова, Ватутина, Пушкина, Крупской, Фрунзенская, Набережная, Молодежная, Карасуйская);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Кайырма, Прогресс, Маданият, Онбир Жылга;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кичи-Кемин (улица Бектенова), Тегирменти (улица Алыке), Жаны-Алыш (улица Комсомольская).

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — Талас (улицы Лесная, Токтогулова);

9.00-18.00 — Талас (улицы Манаса, Тельмана).

4 Ошская область Ошская область