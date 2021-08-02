В Бишкеке моют памятники. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» привели в порядок монумент «Уркун», памятники Кожомкулу, Юдахину, Шабдану баатыру, Калыку Акиеву, бюсты Манасчи, Бегельдинова и расположенные на Аллее Героев. Для работы привлечены три поливомоечные машины, одна автовышка и 10 сотрудников предприятия.

«Работники предприятия избавляют памятники от надписей, сделанных аэрозольными красками и канцелярской замазкой, ремонтируют плиты, меняют и обновляют буквы и таблички», — отметили в мэрии.

Повторная мойка всех памятников архитектуры будет ко Дню независимости Кыргызстана.